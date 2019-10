Sanità, lente di Barbisan sulla carenza di medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PARERE TREVISO Sanità, ordine del giorno depositato dalla Lega a sostegno dell'assunzione di medici specializzandi. Il documento, che ha come primo firmatario il capogruppo del carroccio ai Trecento Riccardo Barbisan ed è sostenuto da tutti i capigruppo di maggioranza, pone l'attenzione sulla realtà ospedaliera trevigiana. Il consigliere regionale e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Treviso Riccardo Barbisan ha depositato un ordine del giorno in vista della prossima seduta che intende porre l'attenzione sulla mancanza di...