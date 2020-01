Sanità: «Cala il ricorso al privato»

IL REPORT

TREVISO Le cliniche private convenzionate perdono mille visite al mese. Le prestazioni pagate dall'Usl della Marca per i pazienti dirottati dai propri ospedali e ambulatori sono in calo. Negli ultimi sei anni, dal 2012 al 2018, ultimi dati disponibili, sono state eseguite oltre 70mila prestazioni in meno in regime di convenzione: da 803mila a 732mila. Per un'incidenza sul totale passata dal 9,5 al 7,5%. Di contro, aumentano le visite negli ospedali e negli ambulatori pubblici: da 7,6 milioni a oltre 9 milioni. Per un aumento di quasi 1,4 milioni di prestazioni nel giro di sei anni. Il confronto tra pubblico e privato convenzionato è stato tratteggiato ieri da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, accanto al direttore sanitario Livio Dalla Barba, il direttore sociosanitario George Louis Del Re e il direttore della funzione ospedaliera di Treviso, Stefano Formentini. La carenza di medici registrata in particolare nel 2019 potrebbe aver spostato qualche cifra. Ma la sostanza non cambia. «La spesa per l'attività ambulatoriale in convenzione ammonta a 12 milioni l'anno fa i conti Benazzi negli ultimi mesi ci siamo impegnati per ridurre le liste d'attesa facendo lavorare molto l'ospedale Oras di Motta, che è tornato a essere totalmente pubblico, facendo fare più ore ai nostri medici con la libera professione interna e prendendo medici da fuori. Solo su questo fronte abbiamo investito 1,2 milioni». Dopo la stretta sui tempi dettata dalla Regione, l'Usl si è ritrovata con 4.500 pazienti negli elenchi di galleggiamento, dove finiscono quelli che aspettano che si liberi un posto. L'obiettivo è azzerare tali liste entro marzo.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Diminuisce anche il peso dei ricoveri nelle cliniche a spese del pubblico. In dieci anni l'Usl è riuscita a risparmiare 9,5 milioni. Nel 2010, anno in cui Luca Zaia ha preso la guida della Regione, la spesa sfiorava i 51 milioni: 28,6 milioni per la casa di cura Giovanni XXIII; 14,4 milioni per il San Camillo; 3,5 milioni per la casa di cura Park Villa Napoleon e 4,2 milioni per La Nostra Famiglia. Mentre l'anno scorso si è scesi a un totale di 41 milioni: 22,2 alla Giovanni XXIII; 11,9 milioni al San Camillo, 3 milioni per Villa Napoleon e 4,2 milioni per La Nostra Famiglia. Di pari passo, sono calati anche i posti letto nel privato: dai 527 di sei anni fa ai 397 dell'anno scorso. Vuol dire 130 in meno. Per un'incidenza scesa dal 18 al 14% rispetto al totale dei posti letto. Nel pubblico sono aumentati una quarantina di unità: da 2.347 a 2.390. «La quota è tornata a salire perché nel 2016 la Regione ha deciso di riportare l'Oras di Motta, con i suoi 150 posti letto, totalmente nell'ambito pubblico specifica Benazzi il nostro rapporto con i privati convenzionati è privilegiato. Ma qui il pubblico resta dominante. Non andiamo a chiudere ospedali, come magari succede in altre regioni».

CARENZA DI MEDICI

Il problema resta enorme. Gli ospedali trevigiani contano 164 caselle vuote. Solo il 30% è stato coperto con la libera professione, i pensionati volontari e il personale delle cooperative di Domodossola e Roma. Al netto delle operazioni per tappare i buchi, mancano oltre 110 medici. In tutto sono presenti 1.117 camici bianchi negli ospedali. Nel 2019 se ne sono andati in 189, tra pensionamenti e altre scelte, e ne sono stati assunti 124. Il saldo resta negativo. Ma questo, si sa, è un problema nazionale. «Se chi critica individuasse i medici che ci servono, li assumeremmo all'istante», punge il direttore generale. Invece non mancano infermieri e operatori. L'anno scorso ne sono stati assunti rispettivamente 307 e 171. «Adesso garantiamo i tempi di assistenza previsti», assicura Benazzi.

PRONTO SOCCORSO

All'inizio di marzo verrà aperto il pronto soccorso della casa di cura Giovanni XXIII di Monastier, il primo nella Marca gestito da un privato in convenzione. Dovrebbe rispondere a 20mila cittadini all'anno. «Parliamo dell'8% dei 294mila accessi registrati ogni anno nei pronto soccorso degli ospedali pubblici trevigiani. Una percentuale irrisoria tira le fila Benazzi Treviso è in cima alla classifica con 110mila accessi all'anno. Monastier darà una mano sgravando il Ca' Foncello e consentendo il rispetto del limite delle quattro ore di attesa». Entro l'estate verranno realizzati gli ospedali di comunità di Treviso e Castelfranco, entrambi da 30 posti. Poi toccherà a Motta, Vittorio Veneto e Montebelluna, sempre con strutture da 30 posti, e Conegliano e Oderzo, con strutture da 24 posti. Dopo due mesi di degenza, il paziente dovrà pagare 25 euro al giorno. Solo l'ospedale di comunità di Motta verrà aperto in una casa di riposo: la Boccassin. Qui i 25 euro al giorno scatteranno dopo un mese.

Mauro Favaro

