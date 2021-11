Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCHIANTOSPRESIANO Spaventoso incidente, ieri verso le 19, nell'autostrada A27 Venezia-Belluno, nel tratto dove erano in corso dei lavori, compreso tra l'allacciamento con la A28 e Treviso nord, in direzione Venezia. Lo scontro frontale tra una Lancia Y e una Mercedes è costato la vita a don Giovanni Feltrin, 78 anni, parroco per una ventina di anni a Fontane e residente a Villorba. Mentre gli altri due, autista e passeggera della...