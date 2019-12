San Zeno, arriva un grande park scambiatore

IL PROGETTO

TREVISO Un grande parcheggio a sud, zona Terraglio, a ridosso della nuova stazione della Mom che sorgerà al posto dell'ex hotel Cuor; una radicale rivoluzione delle linee di trasporto pubblico, disegnate per una Treviso di 15 anni fa che oggi non esiste praticamente più e quindi bisognose di un aggiornamento nel più breve tempo possibile; le grandi opere per la viabilità, IV Lotto e rotatorie lungo la strada Ovest su tutte, da realizzare per togliere quel 35% di traffico di attraversamento che non toccherebbe la città se la viabilità superiore fosse completata; una rete di piste ciclabili tali da rendere l'uso della bicicletta più conveniente che salire in auto per tragitti brevi. Sono queste le priorità messe nero su bianco sull'agenda del vicesindaco Andrea De Checchi dopo aver letto l'enorme molte di dati raccolti per il Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile: «La prima fase del Pums è finita - sottolinea De Checchi - adesso che criticità e progetti sono state evidenziati, i tecnici dovranno entrare nello specifico illustrando le soluzioni e come attuarle. Sarà questo il lavoro dei prossimi mesi».

LA SOSTA

La rivoluzione annunciata dei parcheggi ruota sicuramente attorno ai due grandi Park in arrivo - Cantarane ed ex Pattinodromo - ma non riguarderà solo il centro storico. «I dati raccolti ci dicono che diventa sempre più indispensabile, oltre alle soluzioni già previste, pensare a un grande parcheggio per la zona sud della città - precisa De Checchi - attorno al Terraglio, comunque a San Zeno. Abbiamo già in mente dele soluzioni. Dovrà essere un parcheggio legato all'intermodalità, che dialogherà con la nuova stazione della Mom all'ex Cuor. Se uno deve prendere la corriera, c'è bisogno di un parcheggio adeguato. Ma, al di là di questo, servirà anche per i tanti che vengono a lavorare in città da quel versante».

TRASPORTO PUBBLICO

L'autobus è, assieme alla mobilità lenta in bicicletta, una delle colonne del Pums. E il servizio in città deve evolversi. Mom e Ca' Sugana ne stanno parlando da tempo, molti progetti sono stati abbozzati o già avviati (come l'introduzione di mezzi elettrici), ma il vero nodo riguarda le linee. I dati raccolti dicono che è urgente una profonda revisione. «Siamo soddisfatti del lavoro fatto dalla Mom - premette il vicesindaco - società moderna e molto ben amministrata. Ma se parliamo di sviluppo del trasporto pubblico, bisogna per forza partire da una radicale revisione delle linee. Negli anni le esigenze della città sono cambiate e quello che andava bene 15 anni fa non va più bene adesso. I dati ci dicono che alcune linee, in determinati orari della giornata, trasportano 2-3 persone mentre altre sono sovraccariche. E questo perché la città sta cambiando. Allora è indispensabile limare da una parte, potenziare dall'altra, valutare se e dove posizionare le fermate e via di questo passo».

CICLABILITÀ

«Le piste ciclabili dovranno rappresentare una rete così ben strutturare da porsi come alternativa efficace all'auto. Il nostro obiettivo è che un cittadino che deve percorrere tragitti di 3-4 chilometri arrivi a ritenere l'uso della ciclabile più funzionale, economico e rapido che non l'auto - ribadisce il vicesindaco - questo presuppone piste ciclabili sicure, diffuse, dotate di bike-station dove lasciare le proprie biciclette in custodia, magari in posti attrezzati dove si passano anche fare dei lavori di manutenzione. Dovrà essere un vero mezzo alternativo».

