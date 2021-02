L'INIZIATIVA

TREVISO Abito rosso fuoco con turbante ton sur ton e sorriso smagliante: la vera star di San Valentino è la suocera. Presenza non sempre gradita, il più delle volte invadente, decisamente ingombrante è invece la terza non-incomoda invitata a pranzo. L'idea di Matassa ha colpito nel segno. Appurato che l'invito triplo non era rivolto all'amante ma alla mamma di lei, non un inno alla coppia aperta ma alla famiglia italiana, diverse coppie hanno accettato di giocare e di presentarsi al ristorante nella formula mamma acquisita al seguito. Ognuna con le sue storie e i suoi buoni motivi. E così, accanto ai tavolini per due, ecco i fantastici tavolini multi love per tre persone. Io mammeta e tu.

«Non ci piacciono le feste piene di melassa, basta cuoricini e frasi sdolcinate; ci ha divertito questa proposta ed eccoci qui». Lui imprenditore trevigiano sui 55 anni, lei qualcuno in meno, un'occupazione nel settore dei profumi. Ma la vera protagonista è la mamma della signora, ucraina nata in una cittadina vicino ad Odessa. Stilosa, elegante, per nulla intimorita e decisa a godersi una festa che da oggi sente anche un po' sua. «Finalmente qualcosa di originale - conferma - ho ricevuto questo gentile invito, perché rifiutare?» La mamma si è sentita valorizzata anche dal cadeau del ristorante. «È stato bello trascorrere questa giornata in modo insolito -conferma lei - mi sento felice di poter stare con il mio uomo e anche con mamma, presenza fondamentale nella mia vita». Raggiante lui, beato tra le donne. «Abbiamo prenotato a scatola chiusa. Ci piaceva l'idea di un locale giovane e di una nuova interpretazione della canonica festa degli innamorati. Ci sono molte forme di amore. Sulla proposta gastronomica ci lasciamo guidare, nessun problema».

La curiosità è stata ripagata. Nel locale, da poco aperto al Quartiere Latino da un ex dipendente di Coin, hanno degustato anche ravioli cinesi cacio e pepe con chips di carasau e riso venere ceci al vapore e bacche rosse. «Un menù non tradizionale, pensato per uscire un po' dai canoni. In questo momento, dopo mesi di chiusura, anche il pubblico ha piacere di sperimentare e di uscire dai tracciati tradizionali» conferma il titolare, Federico Antonazzo. L'idea del San Valentino a trois ha suscitato un vago scompiglio nella benpensante Treviso? «No davvero. C'era stato un qui pro quo iniziale ma l'idea della società che ci segue per la comunicazione (Dress your bez) era proprio quella di creare aspettativa e un po' di clamore. Alla fine l'idea è piaciuta. Anche perché si è capito che la proposta è un super inno alla famiglia».

