San Pelaio, i timori dei residenti: «Qui non si fa niente»

TREVISO A soli due giorni dai festeggiamenti per l'Epifania il prato alle spalle della canonica è ancora una tabula rasa. Non c'è alcuna traccia della pira da dare alle fiamme. E tanto è bastato per scatenare i timori che quest'anno il quartiere di San Pelajo potesse restare senza il tradizionale Panevin della befana. La miccia, come spesso accade in questi casi, è stata accesa sui social network. Da lì è divampata la discussione che ha coinvolto decine di persone.

Lo striscione appeso sulla recinzione della stessa canonica parla chiaro: il 5 gennaio ci sarà il Panevin. Un messaggio firmato direttamente dagli organizzatori dell'evento: la parrocchia e il circolo culturale ricreativo di San Pelajo. Evidentemente, però, l'annuncio non è stato sufficiente. Il fatto che sul prato della canonica non si veda ancora nemmeno un accenno della catasta di legna da incendiare ha messo in allerta una parte dei residenti che ha particolarmente a cuore la tradizione e che attende di vedere verso quale orizzonte voleranno le faville per prevedere come andrà l'anno appena iniziato. Ma a quanto pare è solo una questione di tempistiche.

Il panevin di San Pelajo è tra quelli autorizzati. Non ci sono problemi di natura burocratica. Il gruppo ricreativo adesso sta facendo incetta di legna da ardere. Nelle prossime ore inizierà a prendere forma la pira nel prato nella zona della chiesa. Come ogni anno. Il tempo stringe per riuscire a mettere in piedi un grande falò? Poco importa. Ai cittadini del quartiere a nord di Treviso basta avere il proprio Panevin.

«L'organizzazione del Panevin è autorizzata. L'iniziativa è confermata assicura il parroco, don Giuseppe Minto in questo momento si è impegnati a raccogliere la legna». Una presa di posizione che spegne le polemiche.

Qualche residente aveva temuto di doversi spostare in altri quartieri di Treviso o anche a Ponzano. Non sarà necessario. San Pelajo rispetterà la tradizione anche quest'anno. La lotta all'inquinamento atmosferico, dicono gli stessi residenti, non può partire dalla pira dell'Epifania. «Non si fa la guerra all'inquinamento partendo da queste piccole cose. Il decollo degli aerei inquina molto di più di un giorno all'anno consacrato ai Panevin tirano le fila la tradizione deve avere il proprio peso per ciò che rappresenta in termini di identità e di comunità». E anche stavolta San Pelajo risponderà presente.

