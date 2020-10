L'INAUGURAZIONE

TREVISO Restauro del sottoportico di piazza San Parisio: risparmiati 50mila euro. «Verranno utilizzati per sistemare gli intonaci all'interno di Porta San Tomaso e di palazzo Rinaldi» spiega l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Inoltre il progetto dei cassonetti anti degrado potrebbe partire anche in via Roma. «I cittadini hanno chiesto misure simili nella zona della stazione e in periferia. Sicuramente siamo pronti ad un intervento nell'area di via Roma anzitutto per garantire un luogo di deposito immondizie ai molti locali» aggiunge l'assessore all'ambiente Alessandro Manera.

IL RISPARMIO

Un preventivo da 100mila euro costato poi 50mila euro. Grazie anche ad uno sponsor privato e ad economie in corso d'opera, la risistemazione del sottoportico di piazza San Parisio si è chiusa con un risparmio del 50%. Con gli altri soldi verrà sistemato l'interno di Porta San Tomaso e alcuni intonaci di Palazzo Rinaldi. «Il portico che è un passaggio strategico della città di Treviso -aggiunge Zampese- era degradato ed è stato recuperato con un restauro filologico, utilizzando materiali in uso nel 1300 e seguendo il progetto dell'impianto originario del convento delle Suore Camaldolesi di cui era l'ingresso principale». Ora il portico archivoltato lungo 14 metri altezza 3,30 è tornato al suo aspetto antico. «Abbiamo tolto gli intonaci successivi e abbiamo ripristinato la muratura originale con le tracce di affresco rilevato e aggiungendo delle letture fatte con un colore più opaco di antiche forometrie». L'illuminazione è a led, a basso inquinamento luminoso, inoltre il sottoportico è munito di telecamere per la vigilanza. «Ringrazio il settore Lavori pubblici e la Volteco che ha messo 20mila euro di sponsorizzazione, una eccellenza mondiale e la Dmc srl di Marco Masobello che ha ripristinato l'aspetto originario. Abbiamo anche ripristinato una volta demolita per far passare gli autocarri» conclude Zampese.

LA RIQUALIFICAZIONE

Per le immondizie è stato posto il cassone mascherante già usato in piazza Monte di Pietà e sotto lo scalone dei Trecento. «Così quest'arteria di ingresso alla Pescheria ubbidirà a tutti i dettami del decoro -aggiunge Manera- utilizzeremo queste strutture anche in altre zone della città, forse già a partire da via Roma per rispondere ad un'esigenza dei cittadini».

Elena Filini

