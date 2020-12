L'EPIDEMIA

TREVISO «I ricoveri in ospedale non calano. Ci sono delle oscillazioni, ma in un contesto di sostanziale stabilità. Dopo il picco della prima ondata avevamo registrato una decisa diminuzione. Adesso, invece, non è ancora così». Parla in modo chiaro Stefano Formentini, direttore dell'ospedale di Treviso. I numeri lo confermano. Ieri nella Marca sono emersi 591 nuovi contagi da coronavirus. Sono esattamente 18.612 i trevigiani che in queste ore stanno combattendo contro l'infezione. Tra queste, 492 sono ricoverate in ospedale, comprese 46 in Terapia intensiva (28 a Treviso, dove si è vicini al livello di guardia dei 32 posti letto occupati). Al report di Azienda Zero, poi, va aggiunta una quarantina di pazienti ricoverati tra l'ex Guicciardini di Valdobbiadene e il reparto isolato del centro anziani Sant'Antonio di Conegliano. E purtroppo non si fermano nemmeno i decessi. Ieri hanno perso la vita altre 21 persone. Negli ultimi due giorni, nello specifico, nove pazienti Covid positivi tra i 67 e gli 87 anni sono mancati dopo il ricovero in ospedale. I decessi legati al coronavirus nella Marca in dieci mesi di epidemia sono così saliti a 816. Quasi il 60% dall'inizio di settembre ad oggi.

L'INCREMENTO

Davanti a un'ondata che non accenna a placarsi come si auspicava, ora si è deciso di alleggerire la pressione sugli ospedali raddoppiando il Covid Hospital del San Camillo di Treviso. Fino a questo momento la struttura di viale Vittorio Veneto aveva messo a disposizione 52 letti. Adesso potrà arrivare fino a 120. Ieri sera si contava già il ricovero di 60 pazienti Covid positivi, nella maggior parte dei casi provenienti proprio dal Ca' Foncello. «Attualmente stiamo usando l'ala sud, dove è possibile ricoverare fino a 75 pazienti fa il punto suor Lancy Ezhupara, direttrice amministrativa del San Camillo poi apriremo anche l'ala nord, in modo da arrivare alla disponibilità totale di 120 posti letto». Le attività ordinarie sono già state in buona misura sospese. Rimane una piccola parte di chirurgia oncologica. C'è poi il nodo della riabilitazione. Al Ca' Foncello è stata chiusa per far posto all'ospedale di comunità. «E il San Camillo è diventato un punto nevralgico per tutta la provincia sottolinea la direttrice compresa la riabilitazione post Covid». Negli ultimi due mesi il Covid Hospital ha accolto complessivamente 235 pazienti positivi. Ora si apre uno dei periodi natalizi più difficili della storia recente. L'Usl ha assicurato che verranno distribuiti quanto prima i vaccini anche dal San Camillo. Nel trevigiano la campagna inizierà in modo simbolico il 27 dicembre, con l'arrivo delle prime 120 dosi dei vaccini anti-Covid della Pfizer. Al Ca' Foncello si partirà vaccinando il personale delle unità di Terapia intensiva, Pneumologia e Malattie infettive.

BORGO CAVOUR E ZALIVANI

Poi si allargherà il cerchio alle altre unità e strutture sanitarie e alle case di riposo. Queste ultime sono in prima linea. Basti pensare che durante il focolaio esploso a fine novembre nel centro anziani delle suore francescane di borgo Cavour a Treviso, arrivato a registrare 12 contagi, si sono contati dieci decessi. «Due persone sono mancate dopo essere risultate positive al coronavirus. Le altre, invece, si erano negativizzate e sono mancate per cause legate ad altri problemi e all'età», specifica il direttore, Aurelio Schiavinato. Ora il focolaio è stato spento. Si tiene ancora il fiato sospeso, invece, per quanto riguarda la casa di riposo Zalivani dell'Israa a Fiera. Fino ad ora sono emersi 20 contagi: 17 anziani e 3 operatori. Ieri è stato eseguito uno screening con test rapidi su tutti e 136 i residenti. Il focolaio si è allargato? «Abbiamo riscontrato dei falsi positivi», rivelano dalla struttura. Di conseguenza si è scelto di attendere le conferme dai tamponi classici processati in biologia molecolare.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA