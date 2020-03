IL PIANO SANITARIO

TREVISO L'ospedale di Vittorio Veneto e il San Camillo di Treviso diventano centri Covid-19 con aree, al loro interno, totalmente isolate dal resto delle strutture e dedicate agli infetti. Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia che ha predisposto il suo Piano Marshall per far fronte all'emergenza Coronavirus, preparando il sistema sanitario dal punto di vista strutturale e dei posti letto per contenere l'ipotesi di una drammatica diffusione del virus. Ecco le cifre: 200 i posti letto in più nel reparto di malattie infettive nell'ospedale di Vittorio Veneto e 18 in più quelli in terapia intensiva. Al San Camillo invece saranno 120 tra terapia intensiva (più 10), pneumologia intensiva (20) e malattie infettive (90). Il resto dei posti letto aggiuntivi sono ripartiti tra il Ca' Foncello con 10 posti in più di terapia intensiva che si aggiungono ai 30 già esistenti e 6 in più di pneumologia intensiva che si aggiungono ai 16 esistenti. Gli ospedali di Montebelluna e Oderzo forniranno un posto in più ciascuno di terapia intensiva oltre a quelli già esistenti (5 a Montebelluna e 5 a Oderzo). Nel computo c'è anche l'ex ospedale di Valdobbiadene, pronto a ripartire in settimana, che avrà disponibili 140 posti letto. L'obiettivo, chiarito da Zaia, è quello di evitare di andare in crash. «Se fra una decina di giorni l'andamento sarà questo, il rischio è elevato» ha detto il governatore.

L'OFFERTA

E di fronte a questo dato il San Camillo si è messo a disposizione. «L'attività delle sale operatorie è stata fermata venerdì scorso, quindi abbiamo i posti e il personale medico, infermieristico e Oss in grado di intervenire per l'emergenza Coronavirus. Ci siamo proposti attraverso il direttore generale Benazzi. Siamo pronti a entrare in prima linea» spiega suor Lancy Ezhupara, direttrice amministrativa. Mentre il direttore sanitario, Augusto Coan, enuncia il piano sanitario, studiato in queste ore al San Camillo, e già pronto a diventare operativo: «Accoglieremo i pazienti post rianimazione, ma ancora positivi. 80 posti letto sono già stati reperiti nell'ala sud chirurgica che è chiusa da venerdì. Una soluzione ottimale che offre la possibilità di un buon isolamento in quanto l'ala sud è separata dal corpo centrale». Gli altri 40 posti letto saranno ricavati al terzo piano dell'ala nord che ospita attualmente la medicina. I 18 pazienti attualmente ricoverati in medicina saranno trasferiti al secondo piano dell'edificio dove è presente la medicina riabilitativa. «Intanto, cominciamo con 80 posti. Nei prossimi giorni alcuni pazienti di medicina verranno dimessi e saremo operativi anche con gli altri 40 posti letto» chiarisce il dottor Coan.

NESSUNO DALLA LOMBARDIA

Chi sono i malati che saranno trasferiti al San Camillo? «Per ora parliamo soltanto di malati locali e non certo provenienti dalla Lombardia. Saranno sottoposti a tampone ogni due giorni e l'infettivologo del Ca' Foncello ne seguirà comunque il decorso» risponde Coan. A seguire la logistica anche Antonio Russo, responsabile amministrativo del San Camillo. «Siamo pronti e convinti che non ci sarà bisogno subito di tutti e 120 posti letto. Avremo il tempo di fare gli aggiustamenti del caso». E per quanto riguarda le dotazioni sanitarie (mascherine e guanti) in uso al personale medico e amministrativo? «Il materiale verrà procurato dall'azienda sanitaria Usl 2» tranquillizza suo Ezhupara. Che comunica un'altra buona notizia: «Al San Camillo la settimana scorsa una dottoressa era stata trovata positiva al Covid-19 e ricoverata in ospedale a Padova. I tamponi eseguiti ai primi 8 dei 20 tra medici e personale infermieristico sono risultati negativi».

Valeria Lipparini

