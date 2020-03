IL PIANO

TREVISO Il San Camillo ospedale covid entro fine settimana, in supporto al Ca' Foncello in cui si attende un picco dei ricoveri. Ad annunciare l'attuazione, a stretto giro, del piano di riorganizzazione delle strutture provinciali per far fronte all'emergenza virus è il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi. «I numeri sono in aumento spiega - secondo le proiezioni, da questa settimana all'inizio della prossima, lunedì, martedì, ci attendiamo un'onda di piena, chiamiamola così, un numero di persone che finché non sono state ridotte le libertà di movimento hanno avuto contatti, venendo contagiate non da casi riconducibili a un sito, ma da persone frequentate nella quotidianità, positive al virus. Ecco, questi casi arriveranno, e noi stiamo lavorando per frenare questa onda e dare risposte ai cittadini in termini di salute». Da qui, innanzitutto, l'aumento dei posti in terapia intensiva, una quindicina, «per essere certi di poterci prendere cura delle persone in insufficienza respiratoria importante, che devono essere ventilate». Il numero di covid positivi negli ospedali è in aumento, e per questo l'Usl sta lavorando all'attivazione degli ospedali di comunità per sgravare le strutture in prima linea dai pazienti asintomatici, che però non possono far rientro a casa perché la famiglia non ha modo di isolarli. D'altro canto, è importante liberare spazi per le persone in fase acuta. Ecco quindi, a giorni, la discesa in campo del San Camillo, dove i tamponi effettuati su medici e infermieri, dopo la positività riscontrata in uno dei medici, sono risultati tutti negativi.

I RINGRAZIAMENTI

«Ringrazio suor Lancy Ezhupapa e gli operatori del San Camillo prosegue Benazzi - come dice il presidente Zaia, siamo in guerra e in guerra c'è bisogno di tutti. Ringrazio suor Lancy per averci messo a disposizione dei posti letto, la Regione ci ha autorizzato a utilizzarli e noi contiamo entro la fine della settimana di poter disporre anche di questi posti per tenere botta all'ondata di piena che ci aspettiamo arrivi».

E VITTORIO VENETO

Contemporaneamente, l'Usl sta riorganizzando l'altro centro covid, l'ospedale di Vittorio Veneto, dove verrà garantita l'attività chirurgica relativa ai tumori alla laringe. «Vittorio Veneto è un centro di riferimento per questa patologia, è una nicchia importante». Un altro aiuto arriverà dalla clinica di Monastier, dove in caso di bisogno saranno indirizzati i pazienti che si presenteranno in pronto soccorso con problematiche diverse dal virus. Questo, naturalmente, dopo averne accertato la negatività al tampone. Una rete pubblico-privato resa operativa in pochi giorni, per far fronte alla fase più critica di un'emergenza senza precedenti. L'azienda sanitaria sta eseguendo sul personale centinaia di tamponi: «Ne faremo 300-350 al giorno al personale di tutta l'Usl 2, quello dei sei ospedali e del territorio». 148 sono quelli eseguiti solo in Ginecologia, dove sono stati intercettati una dozzina di casi positivi e da dove, vista la delicatezza del reparto gemello, quello di Ostetricia, è partito un messaggio di rassicurazione da parte delle operatrici. «Contemporaneamente, 100-120 tamponi saranno svolti su medici di famiglia e pediatri, e altri ancora nelle case di riposo». Il direttore generale ricorda le tre situazioni importanti nelle strutture, dove si svolgono una media di 120-130 tamponi al giorno.

