LA POLEMICA

TREVISO A gennaio non ci sarà nessuna convocazione del consiglio comunale. Ma non solo: a oggi non sono state convocate, e non lo saranno in tempi brevi, nemmeno le commissione. «L'attività amministrativa è ferma», sentenziano polemicamente Fabio Pezzatto (capogruppo Lista Manildo) e Stefano Pelloni, capogruppo del Pd.

L'ACCUSA

«Lo sforamento continuo delle Pm10, la chiusura continua di attività commerciali in centro storico, la questione Goldin e le grandi mostre che non vi sono più, il nuovo assetto relativo ai nuovi corsi universitari, la gestione del patrimonio sportivo oggi insufficiente e che a fronte di questo appare la notizia che sarebbe intenzione dell'amministrazione vendere il palazzetto ex Coni elenca Pezzato sono solo alcuni dei temi fondamentali che la politica cittadina dovrebbe discutere. Ma di tutto ciò non si tratterà: per il mese di gennaio non si faranno commissioni né consigli comunali in pratica: attività amministrativa ferma». E dire che, secondo l'opposizione, le possibilità per aprire il confronto in una sede istituzionale come la commissione consiliare, per non parlare del consiglio comunale, ci sono. A cominciare dalle richieste di convocazione ferme da mesi e mai prese in considerazione: «I presidenti delle commissioni consiliari hanno da mesi richieste formali di convocazione da parte della minoranza - chiarisce Pelloni - a cui però non danno seguito per non scomodare assessori la cui assenza e i cui silenzi sono sempre più evidenti. La richiesta di convocazione per Ca' delle Alzaie e bosco verticale risale a ottobre 2019, attendiamo la richiesta del piano economico finanziario relativo al Teatro Comunale dall'estate scorsa, è stata depositata la richiesta di incontrare i vertici delle università di Padova e Venezia per discutere della situazione del campus trevigiano, la sistemazione dell'accordo con Parcheggi Italia, la presentazione del PUMS con i relativi tecnici o la presentazione di un Piano dei Parcheggi e del rilancio del commercio».

LE NOMINE

Per Pelloni e Pezzato, l'attivismo invece non manca su altri fronti. E qui l'accusa si fa ancora più pesante: «L'unica attività su cui sindaco e compagnia sono molto attivi - attaccano - è quello di accontentare il cerchio magico di fedelissimi, posizionandoli in seno a qualche Ente (ISRAA), usando la USL, fedelissimi che certamente titoli specifici non ne hanno per ricoprire quella posizione, che spaziano dal sociale al calcio, quasi fossero la stessa cosa, che hanno il solo merito di far parte di un cerchio ristretto che qualche mugugno sta creando nella stessa Lega e nella compagine di maggioranza. Ggli Assessori non hanno nulla da dire? Penso all'assessore Colonna Preti: pensa che la cultura siano due palline di natale inserite all'interno della Loggia dei Cavalieri? Per le partite vere, per il teatro, per le grandi mostre, per le promesse mirabolanti che da tempo attendono conferme, non tocca palla, assente del tutto».

