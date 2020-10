(sds) Crescono ancora i contagi nella Marca, che ieri rispetto a venerdì sera segnava 15 nuovi positivi confermati dalla Usl. Il totale dei casi attualmente positivi sale quindi a 980, di gran lunga il più alto in Veneto seguito dai 733 di Verona e dai 713 di Venezia. Salgono però anche i negativizzati complessivi, che da inizio epidemia sono 4.108 (+40 rispetto a venerdì). Sostanzialmente invariata la situazione negli ospedali trevigiani, con 14 persone ricoverate al Ca' Foncello in area non critica, una in meno rispetto a ieri mattina, e una in terapia intensiva. All'ospedale di Vittorio Veneto rimangono invece quattro pazienti in malattie infettive. Nella Marca, come nel resto del Veneto, non si sono verificati decessi di persone affette da coronavirus. Stabile è anche il numero di pazienti che attualmente si trovano in cura all'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, ossia i casi meno gravi e in attesa di dimissioni, che ieri sera risultavano essere 14. Venerdì la Usl 2 ha reso noti anche i numeri relativi alle positività negli studenti, quindi nella fascia d'età dai 3 ai 19 anni. Erano 152 in provincia, molti dei quali asintomatici. La fascia più colpita è quella delle superiori: 61 casi tra i 14 e i 19 anni (il 7% di tutti i contagi registrati venerdì nella Marca). Seguono a ruota gli asili: 43 casi tra i bambini con meno di sei anni. In mezzo ci sono le elementari e le medie. Nel primo ordine di scuola, tra i sei e i dieci anni, sono emerse 27 positività. Nel secondo, dagli undici ai tredici anni, si è a quota 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA