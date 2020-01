L'INIZIATIVA

TREVISO Sale a 23 il numero dei Comuni della Marca pronti a combattere il crollo demografico. Dopo le amministrazioni di Ponte di Piave e Treviso, altre 21 entrano nella rete Amministratori amici della famiglia, attivandosi con proposte che mirano a fare squadra a favore di politiche familiari organiche e strutturali. A partire da alcune iniziative pro-family mirate come la Carta famiglia, l'adeguamento ed equità rispetto ai parametri Isee, sconti per beni e servizi per le famiglie con due o tre figli, formazione gratuita per amministratori in merito alle politiche della natalità e famiglia. «La provincia di Treviso in sette comuni ha visto abbassarsi il tasso di natalità del 23% spiega Adriano Bordignon, direttore del consultorio del Centro della famiglia Un'enormità. Nel 2012 si contavano 8.500 nati, nel 2018 arriviamo a 6.601. E il trend di decrescita è continuato nel 2019». A invertire la marcia con politiche adeguate ci provano adesso i comuni trevigiani pronti a fare squadra. Il Comitato dei sindaci del Distretto Treviso, ex Uls 9, nell'ambito delle attività di approfondimento indicate nei piani di zona affronterà proprio l'ambito della famiglia. Venerdì si recheranno presso il Centro della Famiglia di Treviso per approfondire i nuovi strumenti del welfare territoriale come il Fattore famiglia, a integrazione dell'Isee, un sistema di valutazione delle condizioni economiche delle famiglie elaborato da un progetto di ricerca dell'Università di Verona che aggiunge ai criteri Isee nuovi parametri legati ad esempio al numero e all'età dei figli, alla presenza di anziani, disabili o membri della famiglia non autosufficienti, allo scopo di garantire maggiore sostegno al nucleo familiare nella complessità delle relazioni attuali. Da Treviso prenderà il via il calendario di sedute itineranti che vedrà il comitato dei 27 comuni del Distretto riunirsi in una seconda tappa a febbraio, per trattare il tema della disabilità.

Alessandra Vendrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

