Saldi sospetti, intervengono i vigili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTROLLITREVISO Saldi diffusi e cartellini che lasciano spazio a illazioni: dopo le segnalazioni di ieri la polizia locale ha deciso di intervenire in maniera incisiva. E il comandante Maurizio Tondato ha chiesto agli agenti di effettuare controlli non semplicemente di routine. «I saldi sono un'opportunità per gli acquirenti, non devono diventare una truffa». I vigili in servizio stanno facendo controlli a campione: «Verifichiamo che il prezzo esposto sia conforme alla normativa. I controlli continueranno anche per i prossimi giorni -...