«Salario base più alto cappio per le imprese»

LA POLEMICATREVISO Una paga base di 9 euro lordi l'ora decuplicherebbe i costi per le piccole imprese dell'artigianato della Marca, mandando le aziende fuori mercato e provocando ripercussioni negative sull'occupazione, a partire dallo stop a nuove assunzioni. La Cna di Treviso (nella foto in basso la sede) boccia senza appello come irrealistica la proposta di introdurre un salario minimo, sostenuta in particolare dal Movimento 5 Stelle. L'argomentazione alla base dell'allarme è semplice: la gran parte dei livelli di inquadramento fissati...