Said a Pelloni: «Non ci sei mai» La replica: «Ma io ho lavorato»

LA POLEMICATREVISO Scoppia, durissima, la polemica tra Said Chaibi ( Coalizione Civica) e Stefano Pelloni (Pd). Chaibi replica alle parole del consigliere Dem che aveva ammesso la difficoltà, incontrata negli ultimi cinque anni, di governare assieme a quella parte di Sinistra. Chaibi, dal suo profilo Facebook, replica caustico: «Devo ringraziare l'amico Stefano Pelloni perché in privato giura di battersi per avere un centrosinistra unito, poi esce sui giornali facendo dichiarazioni veramente banali e strumentali. Banali perché sta cosa...