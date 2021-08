Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZATREVISO Due occhi grandi, nerissimi. E modi dolci che disarmano. Lui è Safi Jamshaid, 25 anni, afgano, in Italia dal 2015. Ha fatto il mediatore culturale e ora lavora come metalmeccanico per la Mitsubishi, a Treviso. «A Kabul ho mia mamma, mio papà, due sorelle (una è sposata) e tre fratellini. Ho paura per loro. Sono riuscito a telefonargli dopo che i talebani avevano preso il potere. Mi hanno detto che vivono barricati...