LA CAMPAGNA

TREVISO Anticipate le vaccinazioni anti-Covid per gli insegnanti e il personale scolastico. L'Usl della Marca ha deciso di organizzare una due giorni straordinaria: tra il pomeriggio di sabato e l'intera domenica (con orario continuato) verranno vaccinati oltre 7.800 operatori in servizio nelle scuole trevigiane, dagli asili alle superiori. Praticamente la metà del totale. L'obiettivo ora è coprire tutti nel giro di una settimana. All'inizio la somministrazione delle prime dosi era stata prevista per lunedì. Ma è stato subito registrato un boom di iscrizioni attraverso la piattaforma online da parte degli insegnanti e del resto del personale: nel giro di poche ore si erano contate oltre 4mila prenotazioni. Da qui la scelta di dedicare immediatamente un intero week-end all'immunizzazione di chi lavora nelle scuole.

LE SEDI

Le iniezioni verranno eseguite nei quattro centri straordinari già usati per gli ottantenni: il Bocciodromo di Villorba, il centro culturale di Riese Pio X, il Palaingresso Fiere di Godega Sant'Urbano e l'ex Foro Boario di Oderzo. Per velocizzare le operazioni, l'Usl schiererà fino a 60 operatori per turno. «Alla luce del grande numero di adesioni ricevute in pochissime ore ci stiamo organizzando per partire con le vaccinazioni già questo fine settimana, anticipando la data inizialmente prevista di lunedì spiega Stefano De Rui, direttore del dipartimento di Prevenzione tra sabato e domenica, contiamo di riuscire a vaccinare oltre 7mila persone, pari a circa la metà del personale scolastico provinciale». «Sabato le vaccinazioni si svolgeranno dalle 14 alle 19, in modo da non interferire con l'orario scolastico specifica mentre domenica vaccineremo dalle 8 alle 20».

LE PRENOTAZIONI

Gli insegnanti e il personale scolastico possono prenotare la propria vaccinazione entro domenica sulla piattaforma Vogliovaccinarmi messa a disposizione sul sito internet dell'azienda sanitaria. In questo modo si può dichiarare la disponibilità a essere convocati per una seduta vaccinale, specificando generalità, età e presenza di eventuali patologie. Dopodiché l'Usl procede con le convocazioni tramite mail in base alle dosi di vaccino disponibili. Chi non troverà posto tra sabato e domenica verrà chiamato in altre date. «Completate le sedute vaccinali del week-end fa il punto De Rui sulla base delle adesioni che ci perverranno entro il termine di domenica e del nuovo quantitativo di vaccini AstraZeneca previsto per la prossima settimana, metteremo in calendario le eventuali ulteriori sedute necessarie per completare la somministrazione della prima dose a tutto il personale scolastico».

LA SCELTA DEL SIERO

A proposito del siero, per le persone con meno di 55 anni si userà AstraZeneca, anche se l'Aifa sta valutando la possibilità di allargare la forbice fino ai 65 anni. Per le altre si ricorrerà a Pfizer o Moderna, non appena ci sarà un'adeguata fornitura. Così come per chi deve già convivere con alcune patologie. «Oltre all'età, le persone sotto i 55 anni non devono avere malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete, Hiv, insufficienza renale e malattie autoimmuni specificano dall'azienda sanitaria anche in questi casi si procederà con una seduta vaccinale a parte utilizzando il siero Pfizer». «La risposta pronta e massiccia oltre ogni aspettativa da parte del personale scolastico conferma come ci sia, da parte della popolazione, piena coscienza del fatto che la vaccinazione è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per debellare il Covid e tornare il prima possibile a una vita normale tira le fila Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl se, vaccini permettendo, nel giro di una settimana riusciremo a somministrare la prima dose a tutto il personale scolastico, avremo fatto un notevolissimo passo avanti per mettere in sicurezza, dopo il personale sanitario, le case di riposo, i disabili e gli anziani, anche le nostre scuole».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

