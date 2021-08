Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVATREVISO Arriva un doppio Vax Day per aumentare il numero di vaccinazioni contro il Coronavirus. L'appuntamento è per sabato a Mogliano e a Pieve del Grappa. «Entrambe le iniziative spiegano dall'Usl hanno l'obiettivo di promuovere la vaccinazione soprattutto tra i giovani, gli atleti e, anche, tra tutti coloro che finora hanno avuto dubbi ed esitazioni nei confronti di quello che, al momento, è lo strumento più efficace per...