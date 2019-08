S. Zeno senza film all'aperto Il Pd: «Snobbati dal Comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISPUTATREVISO Cinema all'aperto nei quartieri. San Zeno resta fuori. Ed è subito polemica. L'associazione Qua San Zeno, nata su impulso della giunta Manildo e dell'ex assessore Liana Manfio, era stata tra le prime in città a distinguersi per eventi al di fuori delle Mura e del centro storico. Iniziando proprio con il cinema all'aperto. Stefano Pelloni, residente del quartiere e capogruppo Pd sottolinea la supposta amnesia dell'amministrazione comunale spiegando come San Zeno sia di fatto l'unico quartiere rimasto fuori dal tour del...