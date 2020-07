IL PROGETTO

TREVISO Recuperi la facciata affrescata di uno storico immobile del centro? Allora il Comune è pronto a dispensarti dal pagamento della Cosap, l'imposta per l'occupazione di suolo pubblico prevista, oltre che per i tavolini e le sedie di bar, ristoranti, osterie e pizzerie, anche per tutti i cantieri.

LA DOMANDA

La giunta ha deciso di accogliere la richiesta avanzata dal progettista incaricato del restauro di una splendida dimora di via San Nicolò, nel cuore del centro storico. Si tratta dell'ex residenza Zanchetta e ora di proprietà di una nota famiglia trevigiana. La facciata esterna, sul lato nord, che dà proprio sulla via, presenta vari affreschi risalenti al XVI secolo in cattivo stato di conservazione «a causa dell'esposizione esterna - si legge nella delibera approvata pochi giorni fa da sindaco e assessori - di fenomeni di condensazione superficiale, di invecchiamento naturale, di mancata manutenzione (l'ultimo intervento risale a circa 20 anni sempre a cura della famiglia attuale proprietaria)». Il progetto di recupero è stato approvato dalla Soprintendenza, tutte le autorizzazioni sono arrivate e tutto è pronto per partire. Ma i proprietari dell'immobile hanno chiesto al Comune di poter essere esentati dal pagamento di alcuni oneri di urbanizzazione, a cominciare dalla Cosap.

L'ANALISI

L'amministrazione ha preso in esame il progetto e ammesso che l'impegno economico è rilevante «da affrontare in un periodo decisamente poco favorevole per tutti». E ha anche sottolineato che il recupero ha una valenza importante per l'intera oltre che pienamente compreso nell'opera di recupero dell'Urbs picta: «Gli affreschi esterni incarnano perfettamente il concetto di bene comune pur essendo l'immobile proprietà privata, essendo visibili e godibili dall'intera comunità». Da qui l'ok per l'esenzione della Cosap visto che le impalcature occuperanno la pista ciclabile per l'intera lunghezza della parete, circa 16 metri, e lo spazio di due parcheggi. In tutto, la Cosap avrebbe ammontato a circa tremila euro per i tre mesi previsti come durata dell'intervento. L'amministrazione ha quindi riconosciuto l'interesse pubblico dell'operazione scontando questa tassa. Ma mettendo però una prescrizione: i lavori dovranno essere ultimati prima dell'inverno.

