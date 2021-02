RUGBY

TREVISO L'Epcr ha comunicato il nuovo format per la fase finale delle due rassegne continentali di Champions Cup e Challenge Cup. Entrambe le competizioni ripartiranno con la disputa degli ottavi di finale nel weekend del 2/3/4 aprile, quindi a seguire saranno giocati i quarti di finale (9/10/11 aprile), le semifinali (30 aprile, 1/2 maggio) e le finali che saranno disputate entrambe a Marsiglia, venerdì 21 maggio quella di Challenge Cup e sabato 22 maggio quella di Champions Cup.

Gli accoppiamenti negli ottavi di finale e nei quarti di finale saranno decisi attraverso un sorteggio che si svolgerà martedì 9 marzo.

Il Benetton, classificato al settimo posto con una vittoria a Parigi contro lo Stade Français e la sconfitta a tavolino in casa contro l'Agen, farà parte del gruppo di 8 squadre della Challenge Cup che parteciperà agli ottavi di finale e che affronterà un gruppo di altre 8 squadre che non si sono qualificate per gli ottavi di finale della Champions Cup.

In Challenge Cup, inoltre, è stato stabilito che solamente London Irish, Ospreys e Leicester Tigers giocheranno in casa l'ottavo di finale, in quanto vincitrici di entrambe le sfide disputate nei primi due turni di dicembre, mentre le altre squadre che giocheranno in casa saranno decise attraverso un sorteggio.

Queste le 16 compagini che inizieranno la fase finale della Challenge Cup: London Irish, Ospreys, Leicester Tigers, Cardiff Blues, Zebre, Agen, Benetton, Newcastle Falcons, Ulster, Connacht, Northampton Saints, Bath, Montpellier, Newport Dragons, Harlequins e Glasgow Warriors. Sempre martedì 9 marzo, come detto, sono previsti degli altri sorteggi per decretare gli abbinamenti dei quarti di finale, sia in Champions Cup che in Challenge Cup.

RICCIONI

Si sapeva da tempo della sua partenza e ieri è arrivata l'ufficialità, sia da parte del Benetton che da parte dei Saracens. Marco Riccioni, pilone del Benetton, il 30 giugno chiuderà la sua esperienza a Treviso e approderà al XV inglese. Una perdita importante per la compagine biancoverde, la quale si dovrà privare di un giocatore azzurro che oltretutto occupa uno dei ruoli più delicati e di emergenza, quello di pilone destro, tuttavia bisogna considerare che in 4 stagioni disputate con la maglia del Benetton, Riccioni ha giocato appena 33 partite (25 in Pro14, 5 in Champions Cup e 3 in Challenge Cup) e solamente nella stagione 2018/2019 il suo apporto è stato cospicuo, con 19 presenze; nelle restanti annate, invece, ha giocato pochissimo a causa di infortuni, impegni in nazionale e blocchi a causa del covid: 4 presenze complessive nella prima stagione trevigiana, quella del 2017/2018, 8 in quella 2019/2020 e appena 2 nell'attuale. In 33 partite giocate, Riccioni ha segnato una sola meta, l'1 dicembre 2019, in casa contro i Cardiff Blues, nella gara che i trevigiani hanno perso in maniera rocambolesca per 28-31, sciupando 11 punti di vantaggio negli ultimi 12' di gioco.

RITORNI AZZURRI

Riccardo Favretto e Tommaso Allan sono rientrati a Treviso, il primo liberato dal ct azzurro Franco Smith e disponibile per il match di venerdì tra Benetton e Connacht, il secondo in quanto impossibilitato a proseguire il raduno azzurro a causa dell'infortunio al costato subìto a Llanelli contro gli Scarlets nel match di sabato scorso.

ARBITRO

Sarà Marius Mitrea a dirigere Benetton-Connacht in programma domani a Monigo alle 18.30. Mitrea è alla 98. direzione in Pro14 e per la settima volta arbitrerà il Benetton. In precedenza 5 vittorie e una sconfitta (l'ultimo derby contro le Zebre) per i biancoverdi. Giudici di linea Federico Vedovelli e Filippo Russo, tmo Stefano Pennè, tutti della Federazione italiana.

RECUPERO

Glasgow Warriors-Benetton, match non disputato due settimane fa a causa del gelo in Scozia, sarà recuperato sabato 27 marzo con inizio alle 13.45, in pratica si giocherà lo stesso giorno della finale del Pro14, solo con qualche ora di anticipo.

Ennio Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA