Rubava dalla cassetta delle offerte 35enne denunciato dai carabinieri

IL CASOCAVASO DEL TOMBA Quegli ammanchi avevano cominciato a insospettire il parroco di Cavaso del Tomba. Non poteva certo credere che di punto in bianco i tanti fedeli devoti alla Madonna della Salute fossero spariti nel nulla visto che nessuno riempiva più la cassetta delle offerte: non poteva ch'esser stata svuotata da qualcuno deve aver pensato, anche se di segni di effrazioni evidenti non ce n'erano. Un caso insomma da segnalare ai militari dell'Arma che, nel giro di qualche settimana, sono riusciti a rintracciare il responsabile. Nella...