Rubate le due agende all'avvocato «Offro ricompensa a chi le ritrova»

IL FURTOVOLPAGO Forse credevano di potervi trovare del denaro o qualcosa di prezioso. Ma nella valigetta asportata ieri all'ora di pranzo dall'automobile di Paolo Pastre, noto avvocato del Foro di Treviso, non c'erano che documenti di lavoro. Comprese due agende in cui aveva appuntato scadenze, date di udienze, e molte informazioni a lui utili, se non indispensabili. Per questo il legale ha deciso di offrire addirittura una ricompensa a chi gli restituirà quanto sparito. Facile che i ladri, visto lo scarso valore commerciale, abbiano già...