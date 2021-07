Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FURTOTREVISO Avevano arraffato bottiglie di superalcolici dagli scaffali del Mega di via Noalese. Una spesa da 500 euro che avevano evitato con cura di pagare, saltando le casse, nella speranza di farla franca. Invece la polizia di Treviso ha bussato alla loro porta, presentando il conto: una denuncia in concorso per furto aggravato. Nei guai sono finiti due giovani rumeni, di 25 e 29 anni, residenti in provincia di Vicenza. E già per...