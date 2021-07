Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I COLPIRaffica di furti di biciclette a Treviso e provincia: tre i casi registrati e risolti dai carabinieri in questi ultimi giorni. Nei guai sono finiti tre giovani di 17, 18 e 27 anni, che hanno rimediato una denuncia per ricettazione. Fra i tre non sussiste nessun legame: ad accomunarli è il fatto di aver arraffato il velocipede di qualcun altro.IL COLPOIl primo furto è avvenuto martedì scorso a Treviso e porta la firma di un 17enne...