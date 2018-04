Ruba il bancomat e gli svuota il conto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Aveva finto di essergli amico, di aiutarlo, solo per poterne ottenere dei soldi facili, contando sul fatto che la sua vittima, un anziano, non si sarebbe reso conto di quanto veniva in realtà tramato alle sue spalle. Fortunatamente il piano è miseramente fallito. Protagonista un cittadino cingalese di circa 30 anni che ha derubato un trevigiano di 90 anni della sua tessera bancomat e con questa ha effettuato un prelievo, spillandogli in tutto 650 euro. Lo straniero è stato denunciato dai carabinieri di Treviso per i reati di...