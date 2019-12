Rovesciate le statue della Natività: «Ora le telecamere»

LO SFREGIO

CAERANO Un atto vandalico che dimostra la mancanza di rispetto persino nei confronti di un simbolo del Natale come il presepe. Il deplorevole episodio è accaduto a Caerano dove ignoti, nella notte tra mercoledì e ieri, hanno rovesciato le statue che rappresentano la scena della Natività. Sono finiti, dunque, gambe all'aria Giuseppe, Maria con Gesù Bambino, il bue e l'asinello. Il presepe, allestito nella piazzetta davanti alla chiesa di Caerano, è stato realizzato ad opera dei volontari della Pro loco che hanno lavorato tre settimane per portarlo a compimento. Ieri mattina, i passanti si sono accorti dello scempio. Le statue fortunatamente non sono state danneggiate, ma sono state rovesciate sull'erba antistante la capanna così come una di quelle sistemate al primo piano della stessa.

LE SEGNALAZIONI

Al presidente della Pro loco di Caerano, Giuseppe Spagnol, sono pervenute delle fotografie sul cellulare caricate da chi si è accorto dello scempio e ha chiesto aiuto ad alcuni ragazzi della stessa Pro loco, accorsi subito in centro per risistemare il presepe. Nella stessa mattinata di ieri, grazie alla loro solerzia, tutto è ritornato come prima. Resta l'amarezza per un gesto tanto meschino quanto ignobile e di cui si ignorano gli autori, un atto che ha colpito nello specifico statue di culto, collocate peraltro davanti a una chiesa.

«Si tratta di un fatto molto grave commenta Spagnol perché ad essere presa di mira è stata proprio la scena della Natività, parte centrale di un presepe. Anche quest'anno c'è stato un lungo lavoro per realizzarlo, fa male venire a conoscenza di episodi del genere, ormai non c'è più rispetto nemmeno per le tradizioni e i simboli religiosi».

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che il presepe di Caerano viene preso di mira in queste festività perché alcuni giorni fa è stata rubata una delle tante statue che lo compongono. I volontari ricordano che il lavoro di allestimento è impegnativo ma perfettamente riuscito ed è un angolo del paese visitato ogni giorno da bambini, adulti e anziani e che quest'anno è impreziosito da capanne in legno ispirate a un'abitazione di San Tomaso Agordino, uno dei Comuni bellunesi colpiti dal tornado Vaia dell'autunno 2018 al quale la Pro loco caeranese ha donato un mini escavatore a seguito di una raccolta fondi. «L'autore del gesto conclude Spagnol potrebbe essere stato un ubriaco, ma anche qualcuno con l'obiettivo di colpire volutamente la Natività. Ora richiederemo una telecamera».

Federico Fioretti

