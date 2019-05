Rosi contro Pozza «Sull'urbanistica ci sono regole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ma l'esternazione di Mario Pozza è davvero una cosa opportuna? A me non pare proprio». Franco Rosi dà voce ai molti mugugni usciti dall'opposizione alla lettura della lettera aperta mandata dal presidente della Camera di Commercio alla stampa. In cui, indirettamente, si ricorda alla Giunta il rispetto della parola data, abbozzando l'ipotesi di una sorta di pre-accordo sulla fiducia per consentire alla camera di commercio modifiche urbanistiche allo scopo di renderne più appealing la vendita. «Una modalità bizzarra: sulle questioni...