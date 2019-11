Ronde, monito del procuratore «Un ladro ferito può denunciare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA TREVISO «Vigilare va bene e il fatto che i cittadini si organizzino per contribuire al presidio ad esempio del loro quartiere può essere utile. Ma niente colpi di testa perché oltre alla propria incolumità di rischia anche di essere sanzionati dalla legge». Sulle ronde auto-organizzate e figlie dell'esasperazione per la recente escalation di furti in abitazione nella Marca Il procuratore Michele Dalla Costa ci va con i piedi di piombo. Procuratore quale il suo giudizio su queste ronde spontanee? «Che i cittadini siano vigili...