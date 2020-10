RONCADE

Oggi pomeriggio sono previste 4 ore di chiusura al traffico in via Roma a Roncade. Un piccolo disagio affinché possa essere ripristinata la segnaletica orizzontale. Dalle 13 alle 17, subito dopo che gli ambulanti del tradizionale mercato avranno lasciato libero il campo, entreranno in azione gli operai per ridisegnare le strisce pedonali, ormai quasi invisibili, ed effettuare altri piccoli interventi, in coerenza con i lavori che verranno fatti in primavera secondo il progetto della piazza Longa. Probabilmente verrà spostato di qualche metro l'attraversamento ciclopedonale che ora si trova davanti a piazza Ziliotto, per renderlo più sicuro. Ma quando si interviene su via Roma si toccano sempre alcuni nervi scoperti dei roncadesi.

SOLO RITOCCHI

L'assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Baesse, ha maturato un'attenzione speciale per l'argomento: «Non farò apportare oggi modifiche sostanziali all'assetto viabilistico della città. Il centro di Roncade registra in questi ultimi mesi un bel movimento che va mantenuto e incentivato. Quindi lasciamo i parcheggi e la pista ciclabile come sono, per ora. L'amministrazione intende piuttosto prorogare la possibilità di avere plateatici ad uso gratuito. Spero davvero che altri commercianti scelgano di seguire i colleghi, gli spazi esterni ai locali hanno fatto la differenza per chi li ha richiesti». Sembra che il My Stanki, il bacaro aperto nei mesi scorsi sotto i portici a fianco della farmacia, abbia già colto l'invito, come il bar Roma, posizionando delle panche sui parcheggi che, per mesi, sono stati riservati ai mezzi utili alla ristrutturazione di una grande porzione di barchessa. Nel frattempo, il rapporto Comune/New Acer (la neo ricostituita associazione dei commercianti) è migliorato, tanto da far dire a Baesse che le recenti iniziative degli associati gli sono piaciute molto. «Certo so bene che la questione piazza Longa dovrà essere comunque giocata in punta di parcheggio» ammette. Però non demorde, il progetto di un centro rinnovato va avanti. «Per una Roncade attrattiva -avverte- non basta fare una bella piazza, servono sinergie tra pubblico e privato». A gennaio o febbraio intanto verrà ripristinato il piccolo tratto dove i sanpietrini si sono staccati per il mancato rifacimento del cordone, quindi la ciclabile verrà spostata sulla carreggiata e si sonderà il risultato del cambiamento.

Aldina Vincenzi

