LA RIORGANIZZAZIONE

TREVISO San Liberale torna ad avere un solo medico di famiglia. A fine giugno andrà in pensione Roberto Romoli, 69enne entrato in servizio 38 anni fa. Di conseguenza oltre mille cittadini dovranno cambiare il proprio riferimento in ambulatorio. Stavolta però l'Usl non ha dovuto correre ai ripari affidando un incarico temporaneo perché da febbraio ha preso servizio proprio a San Liberale Alberto Malatesta, medico di famiglia di 33 anni.

L'AVVICENDAMENTO

In questo periodo Malatesta ha affiancato Romoli negli ambulatori di via Piemonte, nello stesso complesso della farmacia. Viste le tempistiche diverse, non ci sarà una sostituzione diretta. I residenti non resteranno senza medico anche se, dopo soli sei mesi con due camici bianchi a disposizione, in tre settimane il rione tornerà a poter contare su uno solo. E all'orizzonte non si vede la possibilità di tornare presto a raddoppiarli. Il 25 maggio Romoli ha comunicato all'Usl la cessazione del rapporto in convenzione. Pochi giorni dopo Francesco Benazzi, direttore generale, ne ha preso atto in modo formale. L'iter è stato automatico. «Dall'analisi della situazione assistenziale dell'ambito territoriale comprendente i comuni di Treviso, Silea e San Biagio specificano dall'Usl è emerso che i medici di medicina generale sono in grado di riassorbire le scelte in carico al dottor Roberto Romoli, stante anche il recente inserimento del dottor Alberto Malatesta».

NUOVI MEDICI

Con l'addio di Romoli viene meno la medicina di gruppo che formava con Paola Vanin e Ugo Priori, rispettivamente medici di famiglia nei quartieri di San Giuseppe e Sant'Angelo. Dal primo luglio questi ultimi opereranno come medici singoli. Nei prossimi mesi l'Usl della Marca sarà chiamata a individuare una lunga serie di nuovi medici di famiglia e di pediatri di libera scelta. La programmazione definita dalla stessa azienda sanitaria ha evidenziato che solo quest'anno serviranno 64 nuovi dottori. Inevitabile: sono sempre di più quelli che stanno per andare in pensione. E già si sa che per sostituirli tutti sarà necessario ricorrere almeno in parte a medici non ancora specializzati, che potranno accogliere fino a un massimo di 600 assistiti.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

