TREVISO Fumata nera per i nuovi centri estivi anti-Covid. Se ne riparlerà a giugno, cioè quando l'anno scolastico, che termina il 6, si sarà formalmente concluso. Per il governo serve un provvedimento specifico. E così la ripresa delle attività per i più giovani tratteggiata in Veneto sulla base delle linee guida messe a punto dall'Usl della Marca è stata rinviata ancora a data da destinarsi. Non sono bastate le misure studiate dal dipartimento di Prevenzione, diretto da Stefano De Rui, che prevedevano gruppi composti al massimo da 10 bambini e ragazzi, poi scesi a cinque, con braccialetti colorati per differenziare i vari nuclei, distanze di almeno due metri, lavaggio delle mani ogni due ore e barriere in plexiglass in mensa per ridurre il distanziamento scongiurando il rischio di contagi da coronavirus. Si vedrà all'inizio di giugno. «Bisogna passare dalla paura e dalla chiusura verso il Covid-19 alla possibilità di convivere con il timore del contagio è l'esortazione contenuta nel documento scritto dallo stesso dipartimento in collaborazione con la conferenza dei sindaci dell'Usl 2 sviluppando comportamenti e stili di vita quotidiani per proteggere se stessi e gli altri».

Nonostante tutte le richieste, però, per quanto riguarda i nuovi centri estivi è arrivata la doccia fredda, almeno per il momento. Stesso discorso per gli asili. Qualcuno avrebbe voluto riaprirli già domani. Non sarà così. «Noi ci siamo e vogliamo esserci, ma non è pensabile far ripartire tutto nel giro di soli due o tre giorni mette in chiaro Francis Contessotto, presidente della Fism di Treviso, la federazione delle scuole materne bisogna fare tutte le valutazioni del caso in termini di spazi, tempi, gestione del personale e distribuzione dei dispositivi di sicurezza».

LA PROVOCAZIONE

La Fism del Veneto ha avvertito che davanti allo stanziamento da parte del governo di 65 milioni, sui 240 chiesti dalla federazione, le rette potrebbero salire per recuperare le mancate entrate degli ultimi mesi fino a quasi 700 euro. Una provocazione volta a segnalare a Roma la necessità di maggiori aiuti. Al momento, comunque, nel trevigiano non ci sono asili che rischiano di dover chiudere per l'effetto dell'emergenza coronavirus. «Stiamo facendo i conti per rispondere presente a settembre sottolinea Contessotto strumenti come la cassa integrazione hanno permesso di ridurre la retta in questi mesi di sospensione delle attività. È generalmente rimasta una quota a carico delle famiglie solo per garantire un livello di galleggiamento dal quale poter riprendere».

LA PROPOSTA

Nel frattempo la cooperativa Comunica ha deciso di far partire un proprio servizio integrato per l'assistenza ai bambini e ai ragazzi in modo da coprire il periodo da qui alla fine dell'anno scolastico. La proposta è stata avanzata anche ai Comuni. Pure in questo caso ci si è scontrati con l'impossibilità di usare gli spazi delle scuole. Ora si guarda in particolare ai parchi, alle aree verdi, alle palestre e anche agli spazi condivisi dei condomini. Proprio così, dopotutto i gruppi sarebbero piccoli, come prevedono le linee guida dell'Usl. «Abbiamo avanzato le nostre proposte ai Comuni. Intanto, comunque, a breve avvieremo il servizio per conto nostro», ha spiegato Rudy Piz, referente della cooperativa. L'idea è di accogliere i bambini e i ragazzi, in particolare quelli delle elementari e delle medie, a partire dalle 7.30 fino alle 17.30 o 18. «Di mattina, ognuno potrà seguire le normali video-lezioni dei professori attraverso i propri dispositivi. Dopodiché, ci sarà il pranzo. Per poi concludere con le attività pomeridiane. Il progetto è sostenuto anche dal Centro della famiglia di Treviso. Se i Comuni decideranno di partecipare, il costo potrà essere calmierato».

