SUPER SCUOLA

RONCADE Oggi entrerà in aula un centinaio di nuovi allievi delle prime dell'International School, dalla materna alle superiori, domani li seguiranno i circa 350 compagni delle altri classi, mentre lunedì toccherà ai 300 studenti dell'università. Con i suoi veri protagonisti, l'H-Campus prende davvero vita. Per il taglio del nastro ufficiale Riccardo Donandon, fondatore di H-Farm, a cui si deve l'idea originaria del mega polo scolastico, ieri, ha impugnato una cesoia. Simbolo del connubio tra tecnologie digitali, ambiente e sostenibilità, inserito com'è il campus nelle campagne di Ca' Tron. Accanto al patròn, tra gli altri, il presidente della Regione Luca Zaia, i sindaci del territorio, a partire da Pieranna Zottarelli di Roncade, Paolo Bedoni, presidente di Cattolica, la compagnia assicurativa proprietaria dei terreni e sottoscrittrice, insieme a Cassa Depositi e prestiti, del fondo da 101 milioni di euro costituito per l'operazione e gestito da Finint. Neppure un anno di lavori da parte dell'impresa Carron dalla posa della prima pietra, il 17 settembre dell'anno scorso. Anzi dieci mesi netti, considerando lo stop dovuto al Covid. «Altro che ponte di Genova: vengano qui ad imparare», ha sottolineato con una battuta il governatore Zaia. Ben altri rallentamenti, in realtà, ha superato in precedenza il campus: il progetto iniziale risale ormai a cinque anni fa e ha dovuto attraversare un complesso iter burocratico, rivelatosi particolarmente impervio soprattutto riguardo alla valutazione ambientale. Tanto, ad un certo punto, da sembrare in dubbio. «Abbiamo rischiato, ma ne siamo usciti», ha ammesso Donadon. La tenacia ha pagato: «Benvenuti nel futuro ha elogiato Zaia -. Siamo di fronte ad un'innovazione assoluta, in un progetto di riqualificazione unico al mondo, inserito nell'ambiente agricolo, e connesso alle reti digitali in maniera straordinaria».

LA PRIMA CAMPANELLA

La prima campanella risuonerà nei cinque edifici scolastici, su dieci totali realizzati ex novo, per asilo, elementari, medie e superiori, quest'ultime di quattro anni, secondo il modello del Baccalaureato internazionale. Percorso certificato anche da Apple. In più gli universitari, nei corsi condotti da Ca' Foscari, e master post laurea (altri 250 iscritti). Gli studenti troveranno spazi già di per sé a norma anti- contagio: un'intera parete vetrata, banchi con le rotelle. In realtà, in dotazione a prescindere dall'emergenza, secondo una didattica che prevede lavori di gruppo ed esperienze dirette. Ogni aula ha una lavagna multimediale, ma nessuna cattedra. Alle secondarie, saranno gli allievi stessi a spostarsi, in base al piano di studi personale, nelle aule dedicate alle diverse materie e nei laboratori.

COME NEGLI USA

Il più curioso: l'H-Olodeck, il ponte degli ologrammi. Ovvero una stanza dove, grazie ad appositi visori, ogni studente farà lezione immerso nella realtà virtuale: per osservare il sistema solare come fosse nello spazio, una rappresentazione 3D del dna o la parabola di un tiro di pallacanestro, in modo da comprenderne meglio la relativa equazione. I più piccoli, però, hanno a disposizioni anche pennarelli colorati e pentoline e piatti giocattolo. I 240 docenti insegneranno in inglese, spagnolo come seconda lingua, in più francese, cinese, arabo (e sì, sono anche lezioni di italiano). Rette medie dai 9mila ai 16mila euro all'anno. Tutto intorno, un centro di accoglienza, un negozio, lo studentato da 244 letti, una palestra, campi da calcio, tennis, paddel, rugby un mini-diamante da baseball, uno skat park e una rampa per le bmx aperti a tutti. Solo il 10% dei 51 ettari è però edificato: il resto sarà un parco-bosco, anch'esso pubblico. Le gru (14 all'opera nella fase cruciale) non sono ancora del tutto dismesse. Sarà completata a dicembre la grande struttura centrale, disegnata dall'archistar Richard Rogers: semi-coperta di terra, come una collinetta, ospiterà la biblioteca, un ristorante e un auditorium da 800 persone e segnerà la congiunzione tra l'area delle scuole e quella del quartier generale di H-Farm e delle startup. Il ramo Education di H-Farm, nel 2020, vale un fatturato di 12,3 milioni di euro. Nel 2024 si punta a 52,8 (su 125 complessivi del gruppo), con una crescita a 900 degli studenti delle scuole e a 1.200 per università e master.

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

