Rivali bloccate da un incidente: vince il fairplay

CASTELFRANCOFairplay nel volley. Il Giorgione ha rinunciato alla vittoria a tavolino e ai conseguenti tre punti facili perchè il Volley Cessalto non si era presentato alla partita. La ragione, però, c'era. L'intera squadra del Volley Cessalto era rimasta vittima di un incidente che aveva impedito il raggiungimento della palestra in tempo utile per disputare la partita.Sabato scorso un incidente stradale, non grave, ha infatti impedito alla squadra femminile del Cessalto Volley 1972 di raggiungere la palestra di Castelfranco dove si sarebbe...