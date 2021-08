Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO Non ci saranno test per il coronavirus a tappeto sui 130mila studenti che il 13 settembre torneranno a riempire le classi di elementari, medie e superiori. Ma aumenterà il numero delle scuole-sentinella, introducendo i tamponi salivari, che si affiancheranno ai test rapidi. In più istituti, quindi, verranno eseguiti monitoraggi periodici, alcuni anche fai-da-te, per tenere sotto controllo l'andamento dell'epidemia da Covid....