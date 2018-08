Ritardi nel cantiere del Coni: attività sportive a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RISTRUTTURAZIONETREVISO I lavori avrebbero dovuto essere ultimati a settembre. Ma sono in ritardo. E la palestra del Coni deve riaprire per le attività parascolastiche e per gli allenamenti delle società. «Purtroppo ci sono dei ritardi. Stiamo cercando di regolamentare le aree di intervento e far partire lo stesso i corsi» spiega l'assessore Silvia Nizzetto. Avvio con inceppo per le nuove attività dello storico palazzetto che in questi mesi è interessato da lavori di ristrutturazione. Ora l'amministrazione sta cercando di capire come...