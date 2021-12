I LOCALI

TREVISO Natale al ristorante tra speranza, paura e disdette. I locali trevigiani incrociano le dita: dopo un dicembre magro per quanto riguarda le cene aziendali, il Natale, complici le tavole in famiglia e il ritorno dei pranzi da asporto, tiene. Ma è tutto in evoluzione: come affermano i ristoratori, i numeri possono cambiare all'ultimo momento. «Non siamo al completo ma sono molto fiducioso - afferma Giacomino Benvegnù del ristorante L'Incontro di Treviso - dopo qualche disdetta sono aumentate le richieste, il ristorante si riempirà ma va sottolineato che i posti, nel rispetto dei distanziamenti, sono meno della capienza».

LE SPERANZE

Simone Pasin, del ristorante Alla Pasina di Dosson di Casier, per Natale ha il tutto esaurito. «Se le cene aziendali si sono ridotte sia nel numero di prenotazioni e in quello dei commensali, per Natale siamo al completo. Ovviamente abbiamo ridotto i coperti, ma va bene così: ho già chiuso le prenotazioni. Inoltre non mancano le famiglie che hanno optato per il pranzo da asporto per festeggiare a casa». Anche Nino Baggio, chef e patron della Locanda Baggio di Asolo, confida in un Natale positivo: «Finora chi ha prenotato da noi non ha disdetto, e si tratta di clienti tutti in perfetta regola con il Green pass. I coperti sono stati comunque ridotti, e ovviamente speriamo che in questi ultimi giorni qualcuno dei prenotati non sia costretto ad andare in quarantena come accaduto per le cene aziendali, dove ci sono state diverse riduzioni di presenti». «È stato un bagno di sangue - afferma invece Egidio Fior, del famoso ristorante di Castelfranco Veneto, proprio riguardo alle cene aziendali - Ma per Natale sta andando bene. Anzi, in ristorante a Salvarosa (la casa madre) siamo al completo tenendo conto della diminuzione dei posti, mentre al ristorante dell'hotel e al Golf ci sono ancora alcuni posti disponibili. Ma tengo a sottolineare che i numeri pre Covid erano ben diversi».

LA SITUAZIONE

Di certo c'è che i grandi numeri registrati in passato non saranno sicuramente ripetibili, almeno in questo 2021. Lo sottolinea un altro dei più noti ristoratori della provincia, Celeste Tonon di Venegazzù: «Ci sono ancora dei posti disponibili ma i commensali saranno ridotti per i distanziamenti. Le prenotazioni andavano a gonfie vele, poi ci sono state delle rinunce per paura del Covid, ma ora il ristorante si sta riempiendo». Fiducioso è pure Luigi Bortolin, lo storico ristoratore del ristorante Da Gigetto a Miane: «Siamo costantemente al telefono poiché i numeri possono cambiare. Ma dopo il brutto momento delle disdette delle aziende, a Natale vediamo roseo: per ora facciamo il pieno ma ogni momento della giornata potrebbe essere buono per avere disdette o aggiunte». A Lovadina, Da Domenico, lo chef e patron Ivano Camerotto non nasconde qualche delusione: «Fino a 15 giorni fa eravamo al completo, poi ci sono state rinunce per le cene aziendali, ma voglio essere fiducioso e c'è chi ha deciso di optare per l'asporto». Sulla linea del Piave, alle Calandrine di Cimadolmo, il contitolare Gianni Contessotto afferma che «finora nel complesso abbiamo lavorato bene e a Natale siamo al completo con le prenotazioni. Anche a Santo Stefano il ristorante si sta riempiendo, ma i numeri sono diversi rispetto al passato». Al Parco Gambrinus di San Polo, Pierchristian Zanotto, figlio d'arte, rimarca: «Abbiamo perso una quindicina di prenotazioni che però sono state subito rimpiazzate: con i tempi che corrono siamo contenti poiché il ristorante è al completo e i clienti sono tutti ligi alle regole».

Michele Miriade

