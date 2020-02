IN DIFFICOLTA'

TREVISO I ristoranti cinesi hanno perso metà dei loro clienti. E i supermercati orientali parlano di un calo del 30 per cento. La comunità cinese residente a Treviso e in provincia è in difficoltà. Ma sta unendo le forze per resistere. Anche chi è arrivato dall'Oriente si sta isolando per scongiurare il rischio di essere contagiato dal nuovo coronavirus. «In questa situazione ci muoviamo solo con gli amici che conosciamo in modo diretto: sappiamo chi è stato in Cina di recente e chi invece non si è mosso racconta Jong, 24enne di origini cinesi, arrivato in Italia del 2002, responsabile del Jialefu Market di via Oriani prima ci spostavamo tra Treviso, Padova e Mestre per andare a mangiare assieme. Adesso, invece, stiamo tutti a casa di amici o al solito bar. Non servono allarmismi, ma una forma di cautela è indispensabile». Il bar di riferimento è quello allo Stadio sul curvone del Put di viale Nino Bixio. Anche ieri era pieno di gente. «Noi non abbiamo registrato un calo dei clienti», dice la titolare mostrando la sala piena.

IL BILANCIO

Le cose sono diverse per quanto riguarda i ristoranti cinesi. Qui il calo della clientela italiana si fa sentire, eccome. «Il problema si era attenuato nelle ultime due o tre settimane dicono dai ristoranti della strada Ovest ma dopo i casi di coronavirus emersi negli ultimi giorni in Veneto i clienti si sono praticamente dimezzati». E le difficoltà sono ancora più grandi per chi propone menù all you can eat. La comunità cinese del trevigiano è principalmente originaria della zona di Zhenjiang, poco lontana da Shanghai, a oltre 500 chilometri da Wuhan, città da dove è partita l'epidemia del nuovo coronavirus. Non è un'area particolarmente a rischio. Ma la prudenza non è mai troppa. Un paio di settimane fa alcuni di loro avevano chiesto al sindaco Conte di poter avere un immobile per dedicarlo alla quarantena delle persone di ritorno dalla Cina. La proposta non è stata vista benissimo da tutta la comunità: qualcuno temeva un principio di ghettizzazione. Pur nell'impossibilità di concedere un edificio, il primo cittadino ha comunque apprezzato un tale grado di attenzione.

LA PRUDENZA

«Siamo i primi a essere prudenti conferma Jong tutti i cinesi che conosco si sono messi in quarantena da soli quando sono rientrati in Italia». Anche nella sartoria all'angolo con vicolo Convertite si respira un po' di tensione. «I clienti, comunque, continuano a venire spiega la titolare io sono in Italia da 19 anni. Ormai è come se avessi sempre vissuto qui. La cosa importante è che a Treviso non abbiamo mai vissuto discriminazioni. Nemmeno in questo periodo». Sono le stesse parole che si sentono nel supermercato Itinfood. A livello economico si prova a resistere anche grazie al fatto che il giro di clienti è composto essenzialmente da cinesi che vivono nella zona. «Abbiamo più o meno una decina di clienti italiani a settimana», rivelano dai supermercati. I prodotti in vendita, comunque, non arrivano dalla Cina: il Jialefu Market acquista la merce, come la frutta e la verdura, direttamente nel mercato di piazzale Burchiellati. Proprio ieri le bancarelle hanno affollato l'area di porta San Tomaso per uno dei due appuntamenti settimanali. Il calo c'è stato ma contenuto. E non si è visto praticamente nessuno girare con la mascherina sopra la bocca. Nemmeno nel resto della città. Quasi un paradosso se si pensa che le farmacie hanno esaurito le scorte. E il discorso vale anche per i disinfettanti per le mani. «Le mascherine sono esaurite ovunque -conferma il dottor Gian Piero Gaja, titolare della farmacia Santa Maria Maggiore- i produttori devono darle prima agli ospedali. Noi sentiamo diversi grossisti, ma al momento non ce ne sono».

