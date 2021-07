Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOTREVISO Il lasciapassare per convivere con il Covid indicato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi non convince le associazioni di categoria. Dal 6 agosto servirà per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso, così come per andare in palestra o al cinema. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino per ottenerlo. «Restiamo in attesa delle indicazioni precise - dicono le associazioni di categoria -...