LO SCENARIO

TREVISO Combattere lo spaccio di droga vuol dire combattere anche le scorribande delle bande di giovanissimi. È un'azione sociale a tutto tondo quella tratteggiata nell'incontro di ieri in Prefettura. L'età dei consumatori di sostanze stupefacenti si è drasticamente ridotta. Oggi le prime volte arrivano già a 10 anni. «Ormai si comincia dai primi anni delle scuole medie» sottolinea il prefetto Maria Rosaria Laganà. Gli spacciatori spesso sono anch'essi ragazzi, che gestiscono piccoli traffici organizzandosi in gruppi. Va da se che in queste condizioni è molto semplice perdere il senso del limite. Anche così nascono le baby gang che puntano a spadroneggiare sul territorio.

LA SITUAZIONE

«Le sostanze stupefacenti influiscono in modo importante sui comportamenti dei giovani fa il punto il prefetto quelle di nuova generazione, che non danno subito assuefazione ma causano immediatamente danni cerebrali, abbassano i freni inibitori e la percezione del disvalore di certe azioni. Per quanto riguarda la droga aggiunge non è tanto un discorso di criminalità organizzata, ma di piccoli gruppi con ramificazioni che lavorano per sé stessi». Prima della repressione, c'è la prevenzione. A settembre, parallelamente alla ripresa della scuola, ci si concentrerà in particolare sulle scuole medie. A partire dal capoluogo. «Prenderemo il toro per le corna mette in chiaro Gloria Tessarolo, assessore al sociale del Comune di Treviso, i ragazzi che si avvicinano per la prima volta al mondo degli stupefacenti sono sempre più giovani. Bisogna dirlo in modo chiaro anche alle famiglie: il target si è abbassato tantissimo. Interverremo con modalità nuove soprattutto nella fascia di età 11-14 anni. Chiediamo già da ora la massima attenzione da parte dei genitori: c'è un grande lavoro da fare assieme. Senza contare che è ancor più difficile portare avanti un'azione di contrasto a tutto tondo nel momento in cui le sostanze arrivano direttamente a casa, attraverso gli acquisiti online, magari senza che i parenti si accorgano di nulla».

NUOVE MINACCE

Non aiuta il fatto che ormai non è troppo complicato recuperare su internet sostanze nate per l'industria, come allucinanti e inalanti, che portano allo sballo. I prezzi sono relativamente bassi. «Le cose sono molto cambiate nel tempo specifica Tessarolo trent'anni fa era spesso necessario delinquere per riuscire a procurarsi il denaro per la droga. Oggi invece le sostanze sono accessibili a costi molto contenuti». A livello generale l'attività di prevenzione verrà ricalibrata seguendo il piano triennale contro le dipendenze appena sfornato dalla Regione. «I distretti e le conferenze dei sindaci dell'Usl della Marca lavoreranno assieme per definire l'impiego delle risorse tira le fila Paola Roma, primo cittadino di Ponte di Piave, presidente dell'esecutivo della conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria provinciale ci sono due aspetti: quello delle dipendenze ma anche quello dei disturbi comportamentali, che si sviluppano in sincrono. Bisogna lavorare di pari passo sia nell'area del contrasto alle dipendenze sia in quella della salute mentale. È esattamente questa la linea che seguiremo per andare a ridefinire il piano di prevenzione in modo trasversale nei tre distretti sanitari».

Mauro Favaro

