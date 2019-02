Risorgiva libera Italia Nostra e il sindaco ai ferri corti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Una cinquantina di persone per dire no alla privatizzazione della risorgiva della Cerca. Non sono stati tantissimi quelli che hanno risposto all'appello lanciato da Italia Nostra, da giorni sulle barricate per denunciare l'iniziativa di un privato che ha deciso di recintare il terreno attorno alla risorgiva, di sua proprietà, limitando così passeggiate ed escursioni dei residenti, da oltre 50 anni liberi di andare in giro per la zona senza alcun divieto. Il privato si è mosso con tutte le autorizzazioni e permessi del caso,...