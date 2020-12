LA PROPOSTA

TREVISO Il picco di contagi da coronavirus spaventa le scuole in vista della ripresa delle lezioni in presenza alle superiori, previste dal 7 gennaio. Discorso identico vale per i sindaci delle città che ospitano gli istituti. Alcuni presidi propongono di prevedere una quarantena generale dopo le vacanze di Natale, una sorta di periodo cuscinetto per scongiurare il rischio che eventuali focolai sviluppatisi in casa durante le festività possano entrare fin dentro alle scuole. Nel concreto, vorrebbe dire rinviare il ritorno dei ragazzi in aula di almeno dieci giorni, cioè fino al 17 gennaio, se non oltre. Una posizione che sembra dunque destinata a modificare ulteriormente l'assetto del rientro nelle aule. Rientro che sarà discusso oggi in Prefettura, dove ci si dovrà occupare anche degli spostamenti con i mezzi pubblici per i 30mila ragazzi da far tornare tra i banchi.

L'ISOLAMENTO

«Alla luce della situazione attuale, sarebbe imprudente rientrare a scuola subito dopo le vacanze di Natale avverte Letizia Cavallini, dirigente dell'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. Sarebbe invece opportuno far passare un periodo di dieci o quattordici giorni, come una quarantena. A livello generale, ad oggi non mi sembra di vedere una grossa responsabilità da parte delle persone rispetto alle misure di prevenzione contro la diffusione del Covid. E questo inevitabilmente aumenta i rischi. Siamo pronti ad accogliere con gioia i nostri studenti, ma riprendere subito dopo le vacanze non mi sembra la scelta più oculata». Anche dal Duca degli Abruzzi di Treviso predicano prudenza. «Il momento mi sembra severo per quanto riguarda il contagio. Ed esige grande ponderatezza da parte dei decisori politici spiega la preside Antonia Piva. Fatto salvo il grande desiderio di noi tutti di riprendere la scuola in presenza, questo non può prescindere dalla salvaguardia della salute di tutti, in primis i lavoratori della scuola, e dal potenziamento dei trasporti».

IL SUMMIT

Oggi torna a riunirsi in Prefettura il tavolo per definire il piano operativo di ritorno in classe del 75% degli studenti delle superiori. Per la Marca significa muovere 30mila ragazzi, a fronte di un sistema del trasporto pubblico chiamato a rispettare il limite di carico di bus e corriere pari al 50% dei posti omologati. Mom è pronta ad aggiungere 110 mezzi stringendo accordi con le società di autoservizi private. Serviranno circa 500mila euro al mese per coprire le corse aggiuntive. Ma non è solo una questione logistica o economica. Il sindaco di Montebelluna, Elzo Severin, che prenderà parte al vertice, lo dice chiaro: «Sarebbe veramente assurdo far tornare i ragazzi in presenza nelle scuole dal 7 gennaio commenta, se ciò portasse dei benefici rispetto alla situazione attuale, sarei il primo ad aprire alla ripresa delle lezioni in presenza. Ma non si può non tenere conto che i ragazzi torneranno a vedersi dopo un periodo di limitazioni. Si formerebbero dei gruppetti incontrollabili, che in un contesto di contagio come quello attuale sarebbero molto rischiosi. Senza contare le spese enormi necessarie per garantire il trasporto in sicurezza, che alla fine andrebbero a cozzare con i ritrovi alle fermate, nelle stazioni, in città e davanti alle scuole. Sono molto preoccupato». (m.fav)

