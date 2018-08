Rischia la vita per un parassita tropicale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SINTOMITREVISO Ha rischiato di morire a causa di un parassita che gli stava distruggendo il fegato. Se l'è vista brutta un 40enne trevigiano rientrato nella Marca dopo un periodo di vacanza trascorso in Thailandia. Si è sentito male praticamente subito dopo essere sceso dall'aereo. In quelle condizioni non ha avuto dubbi: si è immediatamente rivolto al pronto soccorso. E' stato ricoverato nell'area chirurgica del Ca' Foncello. Da qui è uscita la diagnosi, insolita per queste latitudini: si trattava di un ascesso del fegato da Ameba....