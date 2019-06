Riponti: «Chi ha dichiarato il falso deve essere perseguito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVOCATO DIFENSORETREVISO «Si sta delineando il quadro che avevamo descritto: ora mi chiedo se non sia intenzione della Procura iscrivere qualcuno nel registro degli indagati per falsa testimonianza». La difesa dei fratelli Stella segna un punto a proprio favore e rilancia dopo i primi riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul corpo di Alessandro Sartor, il 46enne di Cison di Valmarino deceduto giovedì scorso mentre tentava di sedare una rissa all'esterno del bar Al Bakaro di Tovena, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per l'arrivo...