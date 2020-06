I PROGETTI

TREVISO Da un lato una pioggia di milioni, circa 380, sotto forma di investimenti edilizi e urbanistici, in arrivo per recuperare fette importanti del centro storico e creare nuovi servizi; dall'altro una nuova promozione turistica diretta al mercato interno, perché in questo 2020 così complicato con aeroporto chiuso e frontiere aperte a singhiozzo, il turista più ricercato è quello italiano. Queste le due direttrici su cui l'amministrazione comunale ha tracciato il rilancio della città dopo l'emergenza Covid. Tanto c'è da fare e da cambiare perché, come il dice il sindaco Mario Conte: »Non siamo più gli stessi di 110 giorni fa»

I FRONTI APERTI

Il sindaco snocciola progetti e cifre: «Ci sono i 260 milioni per la cittadella Sanitaria; i 53 per l'aeroporto; i 10 milioni per la nuova stazione delle corriere e il recupero dell'ex Cuor; i 14 milioni per il bando periferie; i 40 milioni per la nuova sede di Guardia di Finanze e Agenzia delle Entrate nell'ex caserma Salsa e si devono aggiungere altri 6 milioni di investimenti comunali per sistemare la parte di nostra competenza che diventerà la cittadella delle associazioni; infine i 3 milioni per la seconda ala del museo Bailo. E non conto i lavori dei privati, la città è piena di gru e cantieri». Conte e la sua giunta si sono trovati al posto giusto nel momento giusto: tanti di questi progetti partono da lontano ma stanno maturando adesso. L'amministrazione si prepara, insomma, a raccogliere i frutti ben consapevole che ha per le mani un'occasione unica. «Praticamente tutti gli interventi elencati sarebbero dovuti partire entro la fine del 2020, per via del Covid tutto ha subito un rallentamento. Ma il 2021 sarà l'anno giusto. Si stanno delineando molti percorsi, dovremo saper gestire bene. Ma sto ricevendo buoni segnali. Nei prossimi giorni ho in programma un incontro con il presidente di Save Enrico Marchi per chiedergli di anticipare i lavori della passerella pedonale sopra la Noalese. Lui mi ha già assicurato che gli investimenti previsti sul Canova sono confermati». Il sindaco però ci tiene a sottolineare un altro aspetto: «Tutti questi investimenti dimostrano una cosa - ribadisce - Treviso è una città che attrae, anche adesso, anche dopo la pandemia. In questi giorni in cui si parla di crisi e chiusure, abbiamo inaugurato quattro nuove attività commerciali e sabato ne inaugureremo una quinta, una struttura ricettiva. C' fiducia, ottimismo. Oggi (ieri ndr) ho avuto un incontro con alcuni albergatori e mi dicono che, finalmente, qualche numero positivo sta arrivando».

IL RILANCIO

L'amministrazione sta lavorando anche a un altro tipo di rilancio: «Stiamo cercando di cambiare il modo di muoversi in città. La ciclopolitana (la rete di piste ciclabili annunciata due settimane fa ndr) porterà grandi cambiamenti. E poi con la Mom è in atto una profonda revisione del trasporto pubblico sia per quanto riguarda la rivisitazione delle linee, sia per l'ingresso nel circuito di nuovi mezzi più piccoli ed ecologici. Vogliamo puntare su ambiente, cultura e bello: Benetton sta per aprire un nuovo polo museale, le mostre di Santa Caterina e a breve inaugureremo anche il museo di Santa Margherita, che non è nostro ma del ministero però darà porterà valore aggiunto alla città».

IN NODO

La vera sfida è però rappresentata dal turismo. Albergatori e ristoratori sono alle prese con una delle crisi più gravi mai viste: le camere d'albergo restano vuote; ristoranti, bar e osterie faticano a trovare clienti. I turisti mancano, soprattutto quelli stranieri. E Conte, quindi, cambia strategia: «Abbiamo preparato una campagna di promozione puntata sulle regione confinanti e sull'Italia. Stiamo stringendo accordi turistici e culturali con altre città: lo abbiamo fatto con Ferrara, stiamo concludendo con Bari. Ma stiamo puntando anche sulla Toscana e sulla Sicilia. Abbiamo dalla nostra elementi unici come ambiente, cultura, gastronomia. Ricordo che nel 2019 tredici riviste internazionali hanno parlato di noi e che, prima che il Covid cancellasse tutto, eravamo l'unica città veneta a crescere di due cifre per quanto riguarda la presenza dei turisti. Però dobbiamo remare tutti dalla stessa parte». Il sindaco torna quindi sui rapporti con la Fondazione Marca Treviso, l'organo incaricato di vendere la Marca turisticamente parlando: «Abbiamo ottimi rapporti con tutti - precisa - ma chiediamo solo una comunicazione efficace e mirata. Mica diciamo che è tutto sbagliato, ci mancherebbe. Ma aggiustiamo il tiro e facciamo squadra. A questo mi riferivo quando parlavo di un cambio di marcia sul fronte della promozione. Noi ci stiamo muovendo. E se parlo di Treviso, mi riferisco alla grande Treviso che comprende tutte le sue eccellenze da Conegliano, a Oderzo, a Montebelluna e a tutti i centri importanti dal punto di vista turistico. Sarà un anno particolare, caratterizzato da linee aeree che vanno e non vanno, in cui bisognerà fare tesoro di tutto. Ma già adesso, in giro per la città, si rivedono persone con le mappe e si sentono accenti dialettali diversi. Stiamo ripartendo».

Paolo Calia

