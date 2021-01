LA NOMINA

TREVISO Una trevigiana nel forum mondiale delle imprese del G20, dove si decideranno le azioni da mettere in campo per coniugare sicurezza sanitaria e ripresa economica di fronte alla pandemia da Covid. Alessandra Polin, imprenditrice della General Filter di Paese e consigliere delegato all'Internazionalizzazione di Assindustria Venetocentro, è stata infatti nominata in uno dei gruppi di lavoro del B20, ovvero il Business Summit del G20, organismo che riunisce le più importanti economie del mondo, del quale l'Italia assume per la prima volta nella storia la presidenza. In particolare Polin fa parte della task force su Salute e scienza.

GRUPPO AD HOC

«Un gruppo costituito per la prima volta quest'anno proprio in virtù dell'emergenza che stiamo vivendo e al quale partecipano rappresentanti di grandi aziende e gruppi di ricerca. Ci concentreremo, tra l'altro, su come coniugare la sicurezza delle persone con il lavoro. Quindi, ad esempio, toccheremo temi come i vaccini, le nuove linee di ricerca scientifica o cosa può fare ciascun Paese per migliorare la sicurezza sanitaria -spiega l'imprenditrice- Si tratta di un'importante opportunità per me e per la nostra associazione, in quest'anno così strategico, a livello globale, dedicato alla ricostruzione dopo il grave impatto della pandemia -ribadisce- È con grande orgoglio e impegno che affronterò questo nuovo incarico, considerando anche la centralità degli interventi su Salute e Scienza non solo in questa fase ma anche per gli anni futuri». Non saranno, assicura, dibattiti teorici fini a se stessi: «L'obiettivo è mettere a fuoco una serie di punti, riuniti poi in un documento finale che sarà reso pubblico al termine del calendario di riunioni, per offrire un aiuto concreto ai governi sulle azioni da intraprendere. Quello della concretezza, tra l'altro, è uno degli aspetti su cui ha insistito Emma Marcegaglia, presidente del B20. Un valore aggiunto di questa iniziativa è mettere insieme persone di tanti paesi, per discutere azioni a livello globale, declinandole poi nelle singole realtà».

PRESENZA IMPORTANTE

Ad Alessandra Polin, anche le congratulazioni di Leopoldo Destro, presidente dell'associazione degli industriali di Padova e Treviso: «La sua presenza sarà l'importante collegamento di tutti noi con la più grande comunità imprenditoriale al mondo. Con lei, e con tutta Confindustria, potremmo far sentire la nostra voce in tutti i settori strategici per ridisegnare il futuro, includere, condividere e agire per riprendere il messaggio del primo appuntamento del B20». Il debutto del summit, infatti, si è tenuto il 21 e 22 gennaio. Oltre al presidente di Confindustria Carlo Bonomi, sono intervenuti, tra gli altri, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, l'inviato del presidente Usa Biden per il clima, John Kerry, ed altre personalità di livello mondiale. Da febbraio a luglio le task force si riuniranno mensilmente per definire il documento e le raccomandazioni che saranno poi consegnate, con il Final Communiqué il 7-8 ottobre al premier italiano, in qualità di presidente di turno del G20, per essere presentate e discusse tre settimane dopo, durante l'incontro dei capi di Stato e di Governo delle economie più avanzate».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA