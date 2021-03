LA NOMINA

TREVISO L'assemblea EBAV, ente bilaterale regionale dell'artigianato veneto, riunitasi martedì 23 febbraio, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto e ha nominato nuovo Presidente il trevigiano Alessandro Conte, attualmente Presidente CNA Veneto. Giannino Rizzo (Uil) eletto nuovo vice Presidente. Sostituiscono rispettivamente la presidenza di Rinaldo Pellizzari (Confartigianato Imprese Veneto) e la vice presidenza di Renzo Pellizzon di Cgil Veneto. Gli altri componenti del CdA sono: Renzo Pellizzon (Cgil Veneto), Rudy Roffare' (Cisl Veneto), Giannino Rizzo (Uil Veneto), Gianluca Bassiato (Confartiginato Imprese Veneto), Moreno Zonta (Confartigianato Imprese Veneto), Alessandro Conte (CNA Veneto). Riconfermato alla direzione EBAV, Oscar Rigoni. Ebav è l'ente di settore più importante d'Italia con 35mila imprese e 155mila dipendenti aderenti, ai quali, nel corso del solo 2020, sono stati erogati in prestazioni di primo e secondo livello complessivamente 140 milioni di euro. «Il primo messaggio da trasmettere è che per cambiare bisogna fare squadra dichiara il nuovo presidente Conte Per un concreto progetto di cambiamento dobbiamo lavorare con gli altri enti bilaterali e sperimentare nuove forme di welfare a livello territoriale. E su questo aspetto dobbiamo lavorare ancor più in sinergia con le pubbliche amministrazioni, Regione Veneto in primis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA