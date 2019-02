Rinasce Fratelli d'Italia: «Sì al centrodestra unito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ZERO BRANCOL'area politica del centrodestra gioca d'anticipo per riconquistare il Comune di Zero Branco alle prossime amministrative. L'altra sera al Gallo Matto di Sant'Alberto è stato presentato il neo costituito circolo zerotino di Fratelli d'Italia, fondato da Pierfrancesco Cappelletto, p4resente il portavoce provinciale Sandro Taverna. Le attese sono forti per battere, dopo 10 anni, l'area di sinistra coaugulata intorno al sindaco Mirco Feston e alla lista civica trasversale Feston Sindaco. Alle comunali del 2009 Feston aveva superato il...