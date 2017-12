RIMPIANTO TREVISO «Mi ha chiamato la sorella Laura, era notte. Onestamente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIMPIANTOTREVISO «Mi ha chiamato la sorella Laura, era notte. Onestamente non sapevo se crederci, non volevo». Giuseppe Basso è stato il primo a sapere della scomparsa di Mauro Bosco, svegliato nella notte dalla telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere. Con lui ha diviso gran parte se non proprio tutta la vita professionale, in quello studio in centro a Treviso dove per 20 anni hanno lavorato gomito a gomito ogni giorno. «Lo ha fregato il cuore, quel cuore grande che metteva a disposizione di tutti» è il ricordo del collega e...